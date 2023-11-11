ردا على قصف الجولان.. ضربات إسرائيلية تستهدف ريف درعا الغربي

استهدفت إسرائيل بـ 5 صواريخ مواقع في حرش نافعة وسد كوكب بريف درعا الغربي، ردا على إطلاق صواريخ من المنطقة باتجاه الجولان السوري المحتل، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ووثق المرصد السوري مقتل 24 عسكريا بالقصف الإسرائيلي منذ الحرب الإسرائيلية على غزة، كما قتل 14 من العسكريين السوريين بينهم ضباط، 10 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية.

واستشهد بالضربات الإسرائيلية مدنيين اثنين أيضا، فضلاً عن سقوط جرحى، وتدمير وإصابة منشآت ومواقع وآليات.

لترتفع بذلك، حصيلة الخسائر البشرية إلى 26 شخصا من مدنيين وعسكريين.

صعدت إسرائيل من استهدافاتها البرية والجوية بشكل غير مسبوق منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، 18 مرة قامت بها إسرائيل باستهداف الأراضي الإسرائيلي منذ العاشر من تشرين الأول الجاري وحتى العاشر من الشهر الجاري، 11 منها كانت بغارات جوية، و7 بقذائف صاروخية.

كما تعرض مطار حلب الدولي للقصف 4 مرات خرج في جميعها عن الخدمة، كما تعرض مطار دمشق الدولي للقصف مرتين خرج أيضاً بهما عن الخدمة، ومرة على مواقع بمحيط العاصمة دمشق.

فيما تعرضت درعا للقصف 7 مرات أيضاً 5 منها مدفعية كانت و2 بغارات جوية، وكذلك دير الزور تعرضت مرة واحدة للقصف جواً، فيما تعرضت القنيطرة لقصف بري مرة واحدة، والسويداء لقصف بري واحد أيضاً، وحمص لقصف جوي واحد.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2023، 49 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 35 منها جوية و14 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 103 هدف ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 96 من العسكريين بالإضافة لإصابة 112 آخرين منهم بجراح متفاوتة، والقتلى هم:

– 40 من قوات النظام بينهم ضباط

– 31 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسيات غير سورية

– 6 من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني

– 4 من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السورية

– 13 من “حزب الله” اللبناني.

– عنصران من الجهاد الإسلامي

بالإضافة لاستشهاد سيدة و3 رجال، فضلاً عن سقوط جرحى مدنيين

فيما توزعت الاستهدافات على الشكل التالي: 16 لدمشق وريفها، و8 للقنيطرة و2 لحماة، و3 لطرطوس، و8 لحلب، و4 للسويداء، و9 لدرعا، و4 لحمص، و2 لدير الزور.

ويشير المرصد السوري إلى أن إسرائيل قد تستهدف بالمرة الواحدة أكثر من محافظة وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات.