ردا على قصف قرى إدلب.. الفصائل تستهدف تجمعات قوات النظام في ريف حماة

قصفت الفصائل المتمركزة في ريف إدلب، تجمعات قوات النظام والمسلحين الموالين لها في قلعة المضيق في ريف حماة الشمالي الغربي، ردا على قصف قرى وبلدات ريف إدلب.

وشهدت أجواء ريف إدلب وسهل الغاب، تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع، تزامنا مع قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام على محاور ريف إدلب الجنوبي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام، استهدف مواقع في قرى بينين ودير سنبل والرويحة في “جبل الزاوية” جنوب إدلب.