ردا على قصف قرى جبل الزاوية.. “الفتح المبين” تستهدف تجمعات قوات النظام في ريف إدلب

قصفت قوات النظام المتمركزة في ريف إدلب الجنوبي قرى الموزرة والرويحة وسفوهن وفليفل وبلدة كنصفرة في جبل الزاوية بريف إدلب، حيث استهدفت محاور القتال وطرق إمدادها.

وفي سياق ذلك، استهدفت غرفة عمليات “الفتح المبين” مواقع قوات النظام في كفرنبل وبلدة حاس والجرادة وبابيلا في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، صباح اليوم، قصفا مدفعيا نفذته فصائل “الفتح المبين”، استهدف مواقع لقوات النظام في قرية بسقلا جنوب محافظة إدلب، تزامنا مع قصف صاروخي من قِبل تجمع “أنصار الإسلام” الجهادي، استهدف مواقع لقوات النظام في قرية “بركة” الواقعة في جبل الأكراد ضمن القطاع الشمالي من محافظة اللاذقية.

وكانت قوات النظام قد استهدفت خلال الساعات الفائتة مواقع في محيط كفرعويد وفليفل وسان وبينين والرويحة وديرسنبل وبينين بريف إدلب الجنوبي والشرقي، والزيارة والمشيك بسهل الغاب شمال غرب حماة.