ردا على قصف “قسد”.. القوات التركية تستهدف تجمعاتها في محيط عين عيسى

استهدفت “قسد” بالمدفعية الثقيلة، مواقع القوات التركية والفصائل الموالية لها في قرية كورمازا شمال الرقة.

وفي سياق ذلك، ردت القوات التركية على مواقع قوات “قسد” في محيط مدينة عين عيسى، واستهدفت بعدة قذائف حاجزا أمنيا، وصوامع عين عيسى شمال محافظة الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ووثقّ المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 4 حزيران/يونيو، مقتل عنصرين من “فيلق المجد” الموالِ لتركيا، وإصابة 4 آخرين، جراء عملية تسلل نفذتها “قوات سوريا الديمقراطية”، على نقاط تمركزهم في المحاور الغربية لمدينة “تل أبيض” بريف الرقة، شمال شرق سورية.