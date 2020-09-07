ردا على قصف قوات النظام ريف إدلب واستشهاد وجرح أكثر من 10 مدنيين.. “الفتح المبين” تستهدف تجمعاتهم في بالقرب من سراقب

استهدفت فصائل “غرفة عمليات الفتح المبين” مواقع قوات النظام والمسلحين الموالين لها على محاور داديخ وكفر بطيخ بالقرب من مدينة سراقب في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وذلك ردا منها على قصف قوات النظام قرى وبلدات محافظة إدلب صباح اليوم، التي أسفرت عن وقوع شهداء وجرحى مدنيين.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة قرى ومواقع في جبل الزاوية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام منذُ ساعات الصباح الأولى، استهدف كل من قوقفين والحلوبة والبارة وسفوهن وكفرعويد وفليفل والفطيرة في “جبل الزاوية” بريف إدلب الجنوبي، بالإضافة إلى استهداف مدينة أريحا، تزامنا مع قيام الفصائل الجهادية والمقاتلة باستهداف مواقع النظام في مدينة كفرنبل جنوب إدلب.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد مواطنين اثنين أحدهما نازحا والآخر مجهول الهوية، بالإضافة إلى وقوع 9 جرحى جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على الأحياء السكنية لمدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي.