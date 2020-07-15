ردا على قصف قوات النظام قرى ريف إدلب.. القوات التركية وفصائل “الفتح المبين” تستهدف تجمعات قوات النظام

قصفت القوات التركية وغرفة عمليات “الفتح المبين” بعشرات الصواريخ والقذائف تجمعات قوات النظام في كفرنبل وريفها في ريف إدلب الجنوبي، ردا على القصف المكثف الذي تعرضت له قرى ومناطق ريف إدلب الخاضعة لنفوذ الفصائل خلال الساعات الفائتة، حيث استهدفت قوات النظام بأكثر من 300 قذيفة وصاروخ تلك المناطق.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجدد القصف الصاروخي ضمن منطقة بوتين – أردوغان، حيث قصفت قوات النظام صباح اليوم، مواقع في البارة وكنصفرة ومناطق أخرى في جبل الزاوية.