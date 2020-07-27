ردا على قصف قوات النظام لريف إدلب.. القوات التركية والفصائل تستهدف تجمعاتها في مدينة سراقب

استهدفت القوات التركية والفصائل المتمركزة في ريف إدلب، مواقع قوات النظام في محور مدينة سراقب شرق مدينة إدلب، ردا على قصف جبل الزاوية وبلدة النيرب في الريف الإدلبي.

وكانت قوات النظام استهدفت بعشرات القذائف المدفعية والصاروخية بلدة كنصفرة وقرى كفرعويد والموزرة والفطيرة وسفوهن وبليون وأرنبة جنوب إدلب، ما أدى إلى دمار جزئي في منازل المدنيين في تلك القرى، حيث يتواصل القصف المكثف عليها منذ ليل أمس.

وكانت الفصائل نفذت قصفا مكثفا استهدف تجمعات قوات النظام في بلدتي كفرنبل ومحيطها، ومعصران في ريف إدلب.

وتشهد مناطق “جبل الزاوية” حركة نزوح لمن تبقى من المدنيين نحو مدينة إدلب و المناطق الشمالية بسبب القصف المكثف الذي يطال المنطقة.

ووثق المرصد السوري، صباح اليوم، مقتل عنصر من الفصائل في قصف صاروخي لقوات النظام استهدف قرى جبل الزاوية.