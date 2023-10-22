ردا على مجزرة راح ضحيتها 6 أطفال.. “الفتح المبين” تستهدف مواقع وتجمعات قوات النظام بريف حماة

استهدفت فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” براجمات الصواريخ مواقع وتجمعات قوات النظام في ناحية جورين وقريتي ناعورة جورين والحاكورة بريف حماة الشمالي الغربي، ردا على المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام والتي راح ضحيتها 6 أطفال في قرية القرقور بسهل الغاب شمال غرب حماة.

وتشهد منطقة”بوتين-أردوغان” عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل بين الفينة والأخرى تخلف العديد من الضحايا بينهم مدنيين.

وأشار المرصد السوري قبل قليل إلى وقوع مجزرة مروعة بحق الأطفال في قرية القرقور بسهل الغاب شمال غربي حماة، نتيجة قصف قوات النظام حيث استهدفت بشكل مباشر خيمة قرب منزل، مما أدى لاستشهاد 6 أطفال 3 منهم من عائلة واحدة، من ضمنهم طفلة أصبحت جثتها أشلاء.