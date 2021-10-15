ردًا على اختطاف مواطن من السويداء.. أهالي الأخير يختطفون مواطن من أبناء درعا ويطالبون بالتبادل

محافظة السويداء: لاتزال عمليات الاختطاف المتبادل بين مسلحين من أبناء محافظتي درعا والسويداء جنوب سورية تلقي بظلالها على سكان المحافظتين، وفي سياق ذلك، أقدم مسلحون يرجح أنهم ينتمون إلى عائلة المهندس المختطف (ي. ع) من أبناء محافظة السويداء، اليوم ، على اختطاف مواطن من أبناء بلدة أم ولد بريف محافظة درعا، يدعى (م. ر)، أثناء عودته برفقة زوجته وأطفاله من العاصمة السورية دمشق، حيث طالب المختطفون إطلاق سراح المهندس المختطف قبل أيام، لقاء إطلاق سراحهم للمواطن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أشار بتاريخ الـ 6 من أكتوبر/تشرين الأول، إلى قيام مجهولين باختطاف محامي وعضو نقابة المحامين من أبناء محافظة السويداء، وبحسب نشطاء المرصد السوري، فإن ذوي المحامي وصلتهم رسالة من الخاطفين للمحامي عبر تطبيق “الواتس آب” وهو بحالة يرثى لها، و طالبوهم بدفع فدية مالية مقدارها 100 ألف دولار أمريكي مقابل إطلاق سراحه.

يأتي عمليات الخطف المتبادل التي تشهدها كلتا المحافظتين، في ظل الانفلات الأمني، حيث يفتعل مسلحين محسوبين على النظام السوري معظمها، ففي محافظة السويداء أعلن متزعم مجموعة مسلحة يدعى (ر. م) بتبعيته إلى الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري عبر صفحته على الفيسبوك، علمًا أنه متهم بتنفيذ عدة عمليات خطف و ابتزاز للمدنيين بهدف تحصيل فدية مالية من ذوي المختطفين، لزعزعة الأمن في محافظة السويداء.