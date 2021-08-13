ردًا على استهداف “قسد” لتجمعات الفصائل الموالية لتركيا.. القوات التركية تقصف مواقع “قسد” في نحو 10 قرى بريف الحسكة

ردًا على استهداف “قسد” لتجمعات الفصائل الموالية لتركيا.. القوات التركية تقصف مواقع “قسد” في نحو 10 قرى بريف الحسكة

محافظة الحسكة: قصفت القوات التركية قرى جديدة ميرزو وصباحية وخشمان، ردًا على استهداف “قسد” لنقطة تابعة للفصائل الموالية لتركيا في قرية تل محمد، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الفصائل.

وشمل القصف التركي قرى ربيعات وتل ورد والدرارة والمسلط وعبوش، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق، في 11 آب، مقتل عنصرين من الفصائل الموالية لتركيا، جراء الاشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية، على محور قرية أم الشعفة بريف تل تمر في ريف الحسكة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفًا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها بقذائف المدفعية، على قرى الدردارة والسلطة والعبوش بريف ريف تل تمر في ريف الحسكة، تزامن القصف مع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين مجلس تل تمر العسكري من جهة، والفصائل الموالية لتركيا.

كما أسقطت طائرة مسيرة كانت تحلق في أجواء المنطقة.

وفي 5 آب، أصيبت امرأة مسنة، وعنصران من قوات النظام، جراء قصف تركي على قرية بعبوش في ريف تل تمر، والتي يتواجد فيها نقاط عسكرية لقوات النظام.