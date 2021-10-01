ردًا على قصف قوات النظام للمناطق الآهلة بالمدنيين.. الفصائل تستهدف مواقع قوات النظام في ريف حماة

قصفت الفصائل بالقذائف المدفعية والصاروخية مواقع قوات النظام بالقرب من بلدة جورين بمنطقة سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، وجاء ذلك ردًا منها على قصف قوات النظام صباح اليوم، للمناطق الآهلة بالمدنيين في المدن والبلدات والقرى، حيث وثق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد مواطنة نازحة من منطقة آفس شرقي إدلب، جراء القصف الصاروخي الذي نفذته قوات النظام على منطقة مخيم باتنتة الواقع بمحيط معرة مصرين ضمن الريف الإدلبي، كما تسبب القصف بإصابة 5 نازحين بجراح هم طفلان اثنان و3 مواطنات في مدينتي أريحا وجسر الشغور وقرى جفتلك قطرون وقرية باريشا في الجبل الوسطاني.

وشنت المقاتلات الحربية الروسية غارات على بلدة البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، والتي يتواجد فيها نقطة مراقبة تركية، كما نفذت المقاتلات الروسية صباح اليوم، غارات جوية على بلدة الزيارة بسهل الغاب، في ريف حماة الشمالي الغربي.