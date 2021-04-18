رد المعارضة السورية على إعلان موعد انتخابات الرئاسة وفتح باب الترشح

استنكرت قوى المعارضة السورية المدعومة سعوديا وتركيا إعلان إجراء انتخابات الرئاسة في سوريا يوم 26 مايو القادم، واصفة إياها بـ”المسرحية” وسط توقعات فوز الرئيس الحالي، بشار الأسد.

وقال نصر الحريري، رئيس “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”، الذي يشكل العمود الفقري لمنصة الرياض والهيئة العليا للمفاوضات، عبر “تويتر” اليوم الأحد: “إعلان نظام الأسد عن موعد مسرحية انتخابات ستكون بإشراف الأجهزة الأمنية كما العادة يؤكد بؤس هذا النظام واستمراره في الانفصال عن واقع الشعب السوري الذي ثار عليه ولفظه منذ عشر سنين، ماتت شرعية النظام مع سفك أول قطرة دم، ولو اجتمع كل مجرمي الدنيا فلن يستطيعوا إعادة الحياة لجثته”.

واتهم الحريري الأسد بأنه “مجرم حرب”، معتبرا أن السوريين ينتظرهم خلال حكمه “مزيد من القتل والتدمير والتشريد والتهجير والتسول والفقر والبطالة والجوع والمرض والاحتلال والانتظار على طوابير الأفران والمشافي ومحطات الوقود ومراكز الحوالات”.

من جانبه، قال رئيس المكتب السياسي في “الجيش الوطني السوري” الموالي لتركيا، مصطفى سيجري: “نحن في المعارضة وقوى الثورة السورية غير معنيين بهذا الإعلان، ونعتبر برلمان الأسد فاقدا للشرعية، ودعوته باطلة ولن تعدوا كونها مسرحية هزلية جديدة ومحاولة بائسة لإعادة إنتاج الأسد ونظامه الإرهابي”.