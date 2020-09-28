رصاصة عن طريق الخطأ تنهي حياة طفلة في ريف دير الزور الغربي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، حادثة جديدة ضمن إطار الفوضى والفلتان الأمني وانتشار السلاح ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، حيث توفت طفلة جراء خروج طلق ناري عن طريق الخطأ من سلاح والدها في قرية زغير جزيرة بريف دير الزور الغربي،

وكان المرصد السوري نشر قبل يومين، أن مسلحين يستقلون دراجة نارية بالرصاص، عنصراً في قوات سوريا الديمقراطية، مساء اليوم، وذلك في بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتله على الفور.

يذكر أن مناطق ريف دير الزور تشهد نشاطاً لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” التي تستهدف عناصر قوات سوريا الديمقراطية ومواطنين من أبناء المنطقة.