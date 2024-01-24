رصاص عشوائي بحفلة زفاف يودي بحياة مواطن ويصيب 4 في بلدة بريف دير الزور

محافظة دير الزور: فارق مواطن حياته وأصيب 4 آخرون، نتيجة إطلاق نار عشوائي في إحدى حفلة “زفاف” ببلدة الجرذي الغربي في دير الزور، ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى وانتشار السلاح ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بين المدنيين وعدم سن قوانين رادعة تحظر استخدامه.

ووثق نشطاء المرصد السوري في 13 كانون الثاني الجاري مقتل شاب من أبناء قرية صبيخان بريف الميادين ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية بريف دير الزور الشرقي، إثر تعرضه لإطلاق نار عن طريق الخطأ بواسطة مسدس على يد ابن عمه، ويذكر بأن الشاب لم يمضي على زواجه سوى عدة أيام.