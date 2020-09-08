رغم احتجاجات ورفض الأهالي.. القوات التركية تنقل مدرسة مسبقة الصنع من قرية ضمن مناطق “نبع السلام”

شهدت قرية الصالحية الواقعة شمال ناحية عين عيسى ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف الرقة، توترا كبيرا واحتجاجات من قبل الأهالي أثناء نقل القوات التركية لمدرسة مسبقة الصنع في القرية، حيث تجمهر العشرات من المواطنين رافضين نقل مدرسة قريتهم إلا أن القوات التركية استكملت عملها بالقوة ونقلت المدرسة إلى مكان مجهول.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 4 أيلول/سبتمبر، استمرار عمليات سرقة الممتلكات في مناطق “نبع السلام”، حيث تواصل الفصائل الموالية لتركيا سرقة محتويات منازل المواطنين بشكل شبه كامل في قرية الشركة في ريف رأس العين، بالإضافة إلى سرقة الممتلكات العامة وشبكات الكهرباء لاستخراج المعادن من النحاس والألمنيوم، وبيعها كخردة في أسواق تركيا بعد صهرها سبائك.

مصادر المرصد السوري في ريف رأس العين أفادت، بأن عمليات نقل تلك المعادن بالإضافة إلى الحبوب تجري برعاية تركية وبتنفيذ من الفصائل الموالية لتركيا وقائد الشرطة العسكرية في رأس العين.