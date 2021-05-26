رغم الأوجاع السورية وما خلفته آلة النظام العسكرية من قتل وتدمير وتهجير بحق المدنيين الرافضين لحكمه.. فنانون موالون للنظام يشاركون في “مسرحية الانتخابات”

شارك فنانون سوريون موالون للنظام، بـ”مسرحية الانتخابات” الرئاسية الحاصلة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام فقط، وينقسم الشارع الفني السوري إلى رافض للانتخابات الحاصلة في سورية من الفنانيين المتواجدين في دول اللجوء ودول عربية وأوربية، بينما تشبث القسم الآخر من الفنانيين بآرائهم الداعمة للنظام السوري ورئيسه “بشار الأسد”، أمثال دريد لحام وغيرهم، رغم الأوجاع السورية وما خلفته آلة النظام العسكرية من قتل وتدمير وتهجير طال أبناء الشعب السوري المطالب بالحرية والعدالة والمساواة.