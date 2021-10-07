رغم الاتفاق على بدء “تسوية” أوضاع المطلوبين في مدينة طفس بريف درعا الغربي.. اغتيال مواطن في المدينة

محافظة درعا: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، عملية اغتيال في مدينة الصنمين بريف درعا الغربي، طالت مواطن من أبناء مدينة نوى، حيث أقدام مسلحان مجهولان بإطلاق النار على الشاب أثناء تواجده أمام منزله، ما أدى إلى مقتله على الفور، دون معرفة أسباب ودوافع القتل، يذكر أن الشاب كان ضمن التشكيلات العسكرية المعارضة قبيل سيطرة النظام على محافظة درعا عام 2018 ولم ينضم لأي جهة عسكرية بعد إجراء عملية “التسوية”

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم أمس إلى أن اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري اتفقت مع وجهاء مدينة الصنمين بريف درعا، على البدء بتسوية أوضاع المطلوبين وتسليم السلاح ابتداءً من يوم غد الخميس، في حين سلمت اللجنة الأمنية لوجهاء المدينة قوائم بأسماء العشرات من أبناء مدينة الصنمين.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1187 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 851، وهم: 252 مدنيًا بينهم 14 مواطنة، و24 طفل، إضافة إلى 389 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 150 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و27 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 33 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.