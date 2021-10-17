رغم “التسويات” التي تجري.. محافظة درعا تشهد ثلاثة عمليات اغتيال خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

محافظة درعا: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوقوع عملية اغتيال جديدة في درعا، طالت عنصر سابق في صفوف الفصائل بعد إطلاق النار عليه من قِبل مسلحين مجهولين في بلدة عدوان غربي درعا، وتعتبر عملية الاغتيال الجديدة الثالثة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في محافظة درعا، إذ أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم أمس إلى مقتل شخص وإصابة آخر، جراء إطلاق النار عليهما في بلدة صيدا، والقتيل كان مقاتل سابق لدى الفصائل وعقب سيطرة النظام على محافظة درعا بالكامل، عمد إلى إجراء “تسوية” وانضم عقبها إلى صفوف الفيلق الخامس المدعوم روسياً.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1200 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 859، وهم: 258 مدنيًا بينهم 14 مواطنة، و24 طفل، إضافة إلى 389 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 150 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و27 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 34 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.