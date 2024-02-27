رغم القبضة الأمنية.. متظاهرون يطالبون برحيل “الجولاني” وسط مدينة إدلب

محافظة إدلب: خرج ناشطون بمظاهرة شعبية ضد زعيم هيئة تحرير الشام “الجولاني” في ساحة الساعة وسط مدينة إدلب.

وطالب المتظاهرون برحيل الجولاني، والكشف عن مصير المختفين قسرا.

وشارك في المظاهرة عدد من النشطاء، رغم القبضة الأمنية، وسط خوف من بطش هيئة تحرير الشام.

وأشار المرصد السوري في 25 شباط، إلى أن عشرات المواطنين خرجوا في مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي بمظاهرة شعبية مطالبين برحيل قائد هيئة تحرير الشام “أبو محمد الجولاني”، والكشف عن مصير المعتقلين والمغيبين قسراً في سجون “الهيئة”، ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات “نريد قضاء مستقل نزيه يحاكم القوي قبل الضعيف والقائد قبل الجندي”، و” صدق الجولاني حين قال لا يوجد لديه سجون فالحقيقة لديه مسالخ بشرية وليست سجون”.

وفي 23 شباط الجاري، فارق عنصر من “جيش الأحرار” حياته تحت وطأة التعذيب في أحد معتقلات “الهيئة” بعد اعتقاله 8 أشهر بتهمة العمالة لـ”التحالف الدولي”.