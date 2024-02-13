رغم تدميره بفعل عمليات عسكرية سابقة.. أنقاضه باب رزق لسكان وأهالي حي الخالدية الحمصي

شكّلت الأنقاض التي بدأت حكومة النظام السوري بالعمل على ترحيلها من حي الخالدية وسط مدينة حمص (بعد قرار هدم المباني السكنية) باب رزق لشريحة من الأهالي العاطلين عن العمل، والذين بدأوا بتتبع سيارات القلاب والشاحنات الكبيرة إلى المكان المخصص، لإفراغ الركام ضمن المدينة (بهدف ردم حفر الطرقات)، أو تلك التي تمّ بيعها للراغبين من أبناء القرى والبلدات الريفية، لتحسين الطرقات الترابية التي غابت عنها مشاريع الحكومة، وعزفت عن تأهيلها بما يتناسب مع المتطلبات السكانية.

نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في حمص قالوا: إن مخلفات الهدم التي نتجت عن إزالة المباني السكنية في حي الخالدية، دفعت الكثير من أبناء المدينة للعمل على تكسير بعض القوالب البيتونية (شناجات وأعمدة) من أجل استخراج أسياخ الحديد، بهدف بيعها ضمن أسواق الخردة بالمدينة، بعدما تخطى سعر كيلو حديد البناء المستعمل حاجز الـ 5000 ليرة سورية.

أبو خالد أحد الأشخاص الذين قاموا بالتفرغ للبحث عن سيارات الهدم، وتتبعها من منطقة إلى أخرى أملاً بالعثور على بعض قطع الحديد، للحصول على مدخول مالي يكفيه عن سؤال الناس، والذي تحدث لنشطاء المرصد السوري عن قيامه مع ثلاثة من أبناءه الشبان، بالاتفاق مع الأشخاص الذين قاموا بشراء مخلفات الهدم، بالعمل على تفتيت الكتل الإسمنتية الضخمة يدوياً بشكل مجاني، مقابل الاستحواذ على كل ما يجده من حديد مستعمل بداخلها لصالحه الشخصي.

وحول الكمية التي يحصل عليها أبو خالد قال: إن كل سيارة يتم إفراغها من قبل متعهدي الهدم في حي الخالدية تختلف عن الأخرى، وبحسب الخبرة التي بتنا نتمتع بها، أصبحنا نميز بين الكتل الإسمنتية التي تحتوي على حديد البناء من غيرها، لافتاً إلى أن الكمية الإجمالية تتراوح ما بين 150-100 كغ من الحديد لكل سيارة على حدا، الأمر الذي يوفر لنا نحن العمال الأربعة الحصول على مبلغ يتراوح ما بين 750-500 ألف ليرة بشكل يومي، بمعدل 100 ألف ليرة لكل شخص يومياً بشكل تقريبي.

من جهته قال أحمد.ح أحد العاملين ضمن ورشات هدم الأبنية في حمص، إن عناصر الفرقة الرابعة المشرفين على عملية الهدم، يصبون اهتمامهم على استخراج حديد الأسقف للمباني السكنية، نظراً لسهولة استخراجها، بالوقت الذي يتم التغاضي عن باقي الكتل الإسمنتية كالأعمدة والشناجات الأرضية وشناجات الوسط، والتي يتم تحميلها ضمن السيارات الشاحنة لترحيلها بعيداً عن مسرح العمل ضمن حي الخالدية.

وأضاف أحمد أن تلك الكتل شكلت باب رزق لمجموعة من الورشات، والذين بدأوا بدورهم بالتوافد لمكتب المتعهد الرئيسي لعملية الهدم، من أجل التفاوض معه على إرسال شاحنات مخصصة بالكتل الإسمنتية لخارج المدينة، (بعيداً عن أعين عناصر الفرقة الرابعة التي تلاحق العاملين بالحديد المستعمل)، ليقوموا على إثرها باستخراج الحديد ومن ثم بيع ما تبقى من مخلفات الهدم للأهالي، للعمل على فرشها أمام منازلهم وعلى الطرقات الترابية.

بدورها قالت ب.خ امرأة في العقد الخامس من عمرها من أبناء حي جورة الشياح في حمص، إن أصوات الأليات وهي تقوم بتكسير أسقف المنازل والأبنية السكنية أشبه ما يكون بتذكير دائم لأبناء تلك الأحياء، بأن من يعارض النظام سيكون عقابه بالتهجير ومن ثمّ هدم منزله، حتى لا يفكر بالعودة إليه مجدداً.

وأضافت أن ما يزيد الأمور تعقيداً هي التساؤلات التي يجب علينا أن نروي بها عطش، الأسئلة المتكررة من قبل أبناءنا من فئة الشباب الذين لم تكن أعمارهم قد تجاوزت السبعة أعوام عند انطلاق الثورة السورية، والذين يكون سؤالهم المتكرر لماذا لا يعود جيراننا ويرممون منازلهم بدل الهدم؟، لتقف الإجابات الحاضرة لدى من عاصر فترة الإجرام صامتاً أمام الكمّ الكبير من أسئلتهم.

تجدر الإشارة إلى أن أهالي الأحياء التي تمّ تصنيفها بالمعارضة من قبل حكومة النظام والمؤيدين له في محافظة حمص، اعتبروا القرارات الصادرة عن الدوائر الحكومية التابعة للنظام السوري، حول ضرورة هدم المباني ضمن أحياء الخالدية وجورة الشياح ووادي السايح، أشبه ما تكون بعقوبة جماعية بحقهم، بعدما انحازوا لصفوف الحراك الثوري في مطلع العام 2011 الذي طالب آنذاك بإسقاط الأسد والانتقال بسوريا نحو مستقبل، ينعم أبناءه بمختلف مكوناتهم العرقية والدينية بالعدل والحرية والمساواة.