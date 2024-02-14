رغم خطورة بعض أنواعها وأضرارها الصحية.. أسعار مواد التدفئة البديلة في مناطق إدلب وريفها تشكل هاجساً لدى الأهالي

سجلت أسعار مواد التدفئة البديلة في مناطق إدلب وريفها ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي شكل عائقاً و تحدياَ أمام معظم العائلات الفقيرة وذات الدخل المحدود ولاسيما العائلات النازحة والمهجرة في المخيمات، وزادت من المعاناة بشكل كبير لعدم قدرة تلك العائلات تأمين تكاليف التدفئة الباهظة رغم مخاطر بعض أنواع تلك المواد، مما يدفع ببعض الأهالي إلى اللجوء لحلول بدائية أكثر خطورة وضرر لتأمين التدفئة.

ولجأت الكثير من العائلات إلى الاعتماد على استخدام النايلون والبلاستيك والأحذية القديمة من القمامة، والتوجه إلى بسطات بيع الألبسة البالية (المستعملة)، كبديل عن المواد المكلفة مثل المازوت وقشور الفستق والبندق والحطب، رغم المخاطر الصحية المضاعفة مثل الإصابة بالأمراض التنفسية والجلدية، فضلاَ عن خطورة تلك المواد التي تصل أحياناً لدرجة الموت.

وخلال جولة لنشطاء المرصد السوري على أسعار الطن الواحد من مواد التدفئة البديلة ضمن مناطق إدلب وريفها بالدولار الأمريكي، كانت على النحو التال: قشر بندق تركي ( نوع أول) 145 دولار، قشر فستق تركي (نوع أول) 160 دولار، فستق أمريكي 135 دولار، قشر مشمش تركي ( نوع ممتاز) 210 دولار، البيرين 145 دولار، الحطب ( الجاف) 150 دولار، أما سعر مادة المازوت المحسن التي تحتكرها شركات تتهم بالتبعية لهيئة تحرير الشام، فقد وصل سعر اللتر إلى 1.028 دولار ما يعادل 30 ليرة تركية.

ونتيجة تلك الأسعار الباهظة شهدت الأسواق تراجعاً في إقبال المواطنين على الشراء بسبب حالة الفقر الشديد التي يعاني منها غالبية السكان في هذه المناطق، لعدم توفر فرص عمل وغلاء أسعار المواد الأساسية وتقاعس الجهات المعنية متمثلة بحكومة الإنقاذ والمنظمات العاملة في الشمال السوري عن توفير المساعدات الإنسانية الكافية لسكان مناطق إدلب وريفها ولاسيما سكان مخيمات النزوح الأكثر عجزاً عن تأمين تكاليف مواد التدفئة البديلة، حيث تقدر تكلفة التدفئة خلال فصل الشتاء للعائلة الواحدة باهظة جداً، إذ تحتاج لمبلغ 300 دولار لشراء طنين من الحطب على أقل تقدير خلال الفصل، تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة واشتداد البرد.

يشار، بأن المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثق منذ بداية فصل الشتاء، وفاة 5 بينهم 3 أطفال وسيدة، وإصابة 11 بينهم طفلتين وسيدة، ضمن مناطق إدلب وريفها نتيجة استخدام وسائل التدفئة البديلة والتي تعد غير آمنة وغير صحية.