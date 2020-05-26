رغم رخص ثمنه في عفرين.. عمليات قطع الأشجار مستمرة بترخيص من الفصائل الموالية لتركيا

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: ما تزال الفصائل الموالية لتركيا ترتكب الانتهاكات وتساعد عليها في مناطق عفرين الخاضعة لنفوذها مع القوات التركية، حيث يواصل المواطنون المهجرون من المحافظات السورية قطع الغابات الحراجية والأشجار في قرية روطانلي التابعة لناحية معبطلي، بعد أخذ موافقة من فصيل سمرقند الموالي لتركيا هناك.

وأفادت مصادر المرصد السوري بأن سعر كيلو الحطب لا يتجاوز 30 ليرة سورية، بسبب منع القوات التركية نقله إلى مناطق أخرى للاتجار به.

ووفقا لمصادر المرصد السوري فإن الإجراءات المتبعة في قطع الحطب والغابات هي ذاتها في جميع مناطق عفرين، حيث تكون المنطقة والأملاك العامة والمصادرة تحت سلطة الفصيل المسيطر على المنطقة.

ورصد المرصد السوري في منتصف آذار/مارس الفائت، قيام عناصر عناصر من الفصائل الموالية لتركيا بقطع عدد كبير من الأشجار من حي المحمودية في مركز مدينة عفرين تزامنا مع استمرار عناصر الفصائل بقطع الأشجار في مناطق متفرقة من الريف.