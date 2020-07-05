رغم رفض ذويها.. أفراد من منظمة “الشبيبة الثورية” يقنعون طفلة بالالتحاق في معسكراتها في ريف الحسكة

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عناصر من منظمة يطلق عليها الشبيبة الثورية (جوانين شوركر) تمكنوا من إقناع طفلة للالتحاق في إحدى معسكراتها التي يتم فيها تدريبات فكرية واديولوجية للمنتسبين.

ووفقا لمصادر المرصد فإن الطفلة هربت من منزل والدها في قرية تل كرم التابعة لمدينة الدرباسية شمال الحسكة، فيما قالت مصادر أهلية بأنها ذهبت بإرادتها ورفض كبير من قبل والدتها وذويها.

والجدير بالذكر أن حالة مماثلة حدثت في مدينة عامودا على هؤلاء “الشبيبة الثورية”، بحق طفلة عمرها 11 عام تم تجنيدها لصالح المنظمة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان دعا كل من الإدارة الذاتية لشمال وشمال شرق سورية، وقوات سوريا الديمقراطية، بالالتزام باتفاقية جنيف التي وقعت عليها بما يخص عدم تجنيد الأطفال ضمن أي فصيل عسكري.

وتواصل المرصد السوري مع مسؤولين ضمن “الإدارة الذاتية”، قالوا بأن هناك أطفال دون سن الـ 18، يلجوؤن لهم هرباً من ذويهم، وعليه فإن المرصد السوري يطالب بوضع الأطفال ضمن مراكز مختصة برعاية الطفل وعدم وضعهم ضمن مراكز تابعة لـ ” قسد أو الوحدات الكردية أو الشبيبة أو وحدات حماية المرأة”.