رفضاً لاتفاقية بغداد-أربيل.. خروج مظاهرات حاشدة في شمال شرق سورية ضمن مناطق “قسد”

خرجت مظاهرات ليلية حاشدة في كل من ديريك والقامشلي ورميلان وبعض المدن والبلدات في شمال وشرق سوريا، رفضاً لإتفاقية بغداد-أربيل، وإرسال بغداد قوات إلى منطقة شنكال التي يمر منها طريق تستخدمه قوات “قسد” للتنقل ما بين العراق وسورية.

ودعا المتظاهرون لعدم السماح بتكرار المجازر بحق الإزيديين.

وكانت الشبيبة الثورية السريانية قد نظمت، في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، مظاهرة حاشدة في بلدة تل تمر بريف الحسكة، للتنديد بانتهاكات القوات التركية على الأراضي السورية، ودعماً لقوات سوريا الديمقراطية والمجلس العسكري السرياني.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 24 تشرين الأول الفائت، مظاهرة لأهالي وسكان مدينة الرقة، تنديداً بالتصعيد العسكري من قبل القوات التركية والفصائل على منطقة عين عيسى شمالي الرقة.

ورصد المرصد السوري في 18 تشرين الأول الفائت، مظاهرات لمواطنين سوريين من المكون الأرمني في مدينة الحسكة، استنكاراً للموقف التركي حيال النزاع في إقليم “كارباخ” والدخول مع حكومة أذربيجان ضد أرمينيا.