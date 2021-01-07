رفضاً لـِ “الاحتلال التركي وتواجد خلايا الإيرانيين والنظام البعثي”.. وقفة احتجاجية في مدينة هجين شرقي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري، خروج وجهاء بعض العشائر وموظفين ضمن دوائر “الإدارة الذاتية” بوقفة احتجاجية في مدينة هجين ضمن الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، رفضاً لما أسموه “الاحتلال التركي” و”تواجد خلايا الإيرانيين والنظام البعثي” في مناطقهم، كما رفعوا شعارات داعمة لقوات سوريا الديمقراطية.

وكان المرصد السوري، قد رصد أمس الأول، خروج موظفين ضمن الدوائر التابعة لمجلس دير الزور المدني وبعض المدنيين، في “مظاهرة” ضمن بلدة أبو حمام والقرى المحيطة بها بريف دير الزور، ضد “الاحتلال التركي” رافعين شعارات داعمة لقوات سوريا الديمقراطية، فيما طالب قسم من المتظاهرين بتوفير مادتي المازوت والخبز.