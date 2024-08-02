رفضاً للتطبيع مع النظام وللمطالبة باستعادة القرار العسكري.. احتجاجات واسعة في الشمال السوري

شهدت مدن وبلدات الشمال السوري، اليوم، سلسلة من المظاهرات الشعبية الحاشدة حيث خرج المتظاهرون في كل من مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي، ومدينة إدلب، ومخيم ريف حلب الجنوبي، وبلدتي كفرلوسين وكللي، ومدينتي بنش وأريحا، في ريف إدلب، ومدينة الأتارب غرب حلب.

وتوحدت مطالب المتظاهرين في استعادة القرار العسكري ورفض التطبيع والمصالحة مع النظام وتمسكهم بمادئ الثورة السورية ورفضهم المصالحات النظام.

وطالب المتظاهرون برحيل متزعم الهيئة أبو محمد “الجولاني”، حيث هتف المتظاهرون شعارات “جولاني ولاك ما بدنا ياك”، وسط معلومات عن اعتداء أمنية هيئة تحرير الشام على المتظاهرين في بلدة قورقانيا شمال غربي إدلب.

وتسود حالة من أجواء الغضب والاحتقان في هذه المناطق رفضاً لمحاولات التطبيع بين النظامين التركي والسوري.

وفي26 تموز الماضي، شارك المئات بمظاهرات شعبية خرجت في عدة مدن وبلدات في ريف إدلب شمال غربي سوريا ضمن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام تحت عنوان “جمعة التطبيع مع الأسد خيانة”، حيث خرجت المظاهرات في مدينة إدلب، و مدن وبلدات كفرتخاريم وبنش وقوقينيا وأرمناز، ندد المتظاهرون فيها بتطبيع العلاقات بين النظامين السوري والتركي ورفضهم المطلق لمصالحة النظام، كما جددوا مطالبهم بإسقاط “أبو محمد الجولاني” متزعم “هيئة تحرير الشام” وكف يد جهازه الأمني ورفع السلطة عن المؤسسات المدنية، رافعين لافتات تؤكد استمرارهم في التظاهر للمطالبة بحقوقهم.