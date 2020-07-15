رفضاً للمناهج التعليمية المفروضة من “مديرية التعليم” التابعة لـ”قسد”.. أبناء الشعيطات يخرجون بمظاهرة شرقي دير الزور

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، خروج العشرات من أبناء الشعيطات بينهم مُدرسين، بمظاهرة أمام “المجمع التربوي” في بلدة أبو حمام بريف دير الزور، تعبيراً عن رفضهم للمناهج التعليمية، التي فرضتها “مديرية التعليم” التابعة لقسد على مدارس المنطقة، ورفعوا لافتات كُتب عليها ” منهاجكم سم قاتل للمجتمع وأبناء الشعيطات يرفضون منهاجكم المستورد”.

وكان المرصد السوري قد رصد في 11 يوليو/تموز، مظاهرة جديدة ضمن مناطق نفوذ “قوات سوريا الديمقراطية”، حيث تظاهر أهالي وسكان في بلدة غرانيج بريف ديرالزور الشرقي، للمطالبة بـ “إطلاق سراح المعتقلين لدى قسد وتحسين الوضع المعيشي والخدمي” بالإضافة لمحاربة الفساد ضمن المجالس المدنية، وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، خروج مظاهرة في بلدة العزبة بريف دير الشمالي ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، حيث طالب المتظاهرون بما يلي:

“إسقاط النظام وطرد المليشيات الإيرانية من سورية، وأن يكون للمكون العربي دور فعال بالإدارة ضمن مناطق قسد، بالإضافة لـ إطلاق سراح المعتقلين، وتغيير المجالس المدنية، فضلاً عن مطالبتهم للتحالف الدولي بأن يكون له دور في إيجاد حلول للمشاكل في المنطقة.”

كما رفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها” الشعب يريد التغيير نريد الشخص المناسب في المكان المناسب – محافظة دير الزور لديها إمكانيات وموارد تكفي لدولة ولكن بسبب الفساد لا تكفي إلا للفاسدين فقط – الحرية للمعتقلين”.