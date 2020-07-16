رفضا للتدخل الأمريكي والتركي في المنطقة.. موالوا النظام يواصلون احتجاجاتهم في ريف القامشلي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، وقفة احتجاجية لأهالي قرية أبو ذويل في ريف القامشلي الجنوبي، رفضا للتدخل الأمريكي والتركي في المنطقة، حيث خرج العشرات من الرجال والنساء والأطفال في القرية التي يتواجد فيها موالين لقوات النظام.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، تجمع عدد من المواطنين بوقفة احتجاجية عند “المربع الأمني” ضمن مناطق سيطرة النظام السوري في مدينة القامشلي، ضد ما أسموه “الاحتلال التركي والأمريكي” في سورية، وندد المحتجون الموالون للنظام بقانون العقوبات الأمريكية “قيصر” المفروض على النظام السوري.

وكان المرصد السوري رصد في الـ10 من الشهري الجاري، تجمع نحو 40 شخصا من الموالين لقوات النظام في قرية القصير بريف مدينة القامشلي، للتنديد بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية.

كما طالبوا بخروج القوات الأمريكية والتركية من الأراضي السورية.