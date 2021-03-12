رفض دولي لانتخابات الأسد ودعوات لمحاسبته على جرائمه

هنا نص البيان الصادر عن وزراء خارجية روسيا سيرغي لافروف وتركيا مولود جاويش أوغلو وقطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بعد اجتماعهم في الدوحة أمس:

«عقد وزراء الشؤون الخارجية لدولة قطر وجمهورية تركيا وروسيا الاتحادية في 11 مارس (آذار) 2021 في الدوحة لمناقشة الأزمة السورية وسبل التعاون بهدف الإسهام في حل سياسي أخير.

الوزراء:

– أكدوا على التزامهم بالحفاظ على سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة.

– أعربوا عن قناعتهم بعدم وجود حل عسكري للصراع السوري، وأعادوا التأكيد على التزامهم نحو تعزيز عملية سياسية تتولى الأمم المتحدة تيسير عملها من أجل دعم الأطراف السورية بما يمكنها من الوصول إلى حل سياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012.

– أكدوا على عزمهم على مكافحة الإرهاب في جميع صوره وأشكاله والوقوف في وجه الأجندات الانفصالية التي تقوض سيادة ووحدة أراضي سوريا وتهدد الأمن الوطني للدول المجاورة.

– شددوا على الدور المهم للجنة الدستورية وضمان احترام الأطراف السورية المعايير المرجعية والعناصر الأساسية للإجراءات. كما أعربوا عن تأييدهم للتفاعل البناء دون التدخل الأجنبي في عمل اللجنة الدستورية.

– أعادوا التأكيد على موقفهم القائم على الإسهام في عمل اللجنة الدستورية من خلال دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، من خلال التفاعل المستمر مع الأطراف السورية ومندوبي اللجنة الدستورية من أجل ضمان عمل مستدام وفاعل لإنجاز إصلاح دستوري.

– أعربوا عن قلقهم الشديد إزاء الوضع الإنساني في سوريا وتداعيات جائحة فيروس «كوفيد – 19»، والتحديات العميقة التي تمثلها أمام المنظومة الصحية داخل سوريا، وكذلك فيما يخص الظروف الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. في هذا الشأن، وجه الوزراء الدعوة إلى الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، خاصة منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك عبر مبادرة «كوفاكس»، لإعطاء مسألة توفير اللقاح داخل سوريا أولوية.

– شددوا على الحاجة لزيادة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى جميع السوريين بمختلف أرجاء البلاد دونما تمييز أو تسييس أو شروط مسبقة من أجل المعاونة في دعم جهود تحسين الأوضاع الصحية داخل سوريا وإنجاز تقدم على صعيد عملية التسوية السياسية، ودعوا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها لتعزيز جهودها على هذا الصعيد.

– شددوا على الحاجة إلى تيسير العودة الآمنة والطوعية للاجئين والأفراد المشردين داخلياً. في هذا الشأن، أعربوا عن استعدادهم للاستمرار في التفاعل مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان والوكالات الدولية المتخصصة الأخرى.

– سلطوا الضوء على أهمية التعاون ودعم مبادرات بناء الثقة بين الأطراف السورية فيما يتعلق بإطلاق سراح محتجزين، خاصة النساء والأطفال وكبار السن، الأمر الذي سيسهم في تعزيز العملية السياسية من خلال خلق مناخ إيجابي بين الأطراف السورية يقوم على الثقة المتبادلة.

وأعرب وزيرا خارجية جمهورية تركيا وروسيا الاتحادية عن امتنانهما لدولة قطر لاستضافتها اجتماعهم التشاوري الأول حول سوريا في الدوحة. وقرر الوزراء تعيين مبعوثين عن الدول الثلاث للاستمرار في الجهود الرامية لتحقيق الأهداف المشتركة المشار إليها في هذا البيان».

استمرار “المأزق السياسي”

بدورهم، أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم إزاء استمرار “المأزق السياسي” في سورية، وعدم إحراز تقدم في إيجاد حل سياسي، معتبرين في الوقت ذاته أن الانتخابات الرئاسية المقبلة “تفتقر للمصداقية في نظر المجتمع الدولي”.

وأكد الأعضاء، في قرار نشر على موقع البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، أن “الحل الدائم للنزاع السوري لا يمكن تحقيقه بالطرق العسكرية”، منتقدين مماطلة النظام السوري في التفاوض حول صياغة مسودة الدستور، رغم استعداد المعارضة السورية للتعاون.

وأوضح الأعضاء في قرارهم، أن العلاقات الدبلوماسية الطبيعية لا يمكن استئنافها، إلا بعد تغيرات جوهرية في سورية، مشددين على رفضهم أي تطبيع للعلاقات مع النظام السوري، في ظل عدم حدوث تقدم جذري على الأرض مع الانخراط الثابت والموثوق به في العملية السياسية الشاملة.

وأدان البرلمان الأوروبي جميع المجازر وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سورية، داعياً لإطلاق سراح 130 ألف معتقل سياسي.

ودعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الإبقاء على العقوبات ضد سورية، مطالبين بزيادة استجابته المالية والسياسية للسوريين، حيث يعيش 90% من السكان تحت خط الفقر.

كما دعوا المفوضية الأوروبية إلى تقديم خطة عمل للاتحاد الأوروبي بشأن الإفلات من العقاب، مع فصل خاص عن سورية، بهدف مقاضاة مجرمي الحرب في الاتحاد الأوروبي، مؤكدين أن سورية ليست بلداً آمناً للعودة إليه، وأن أي عودة يجب أن تكون آمنة وطوعية وكريمة، بما يتماشى مع الموقف المعلن للاتحاد الأوروبي.

وصوت لصالح القرار 568 نائباً في البرلمان الأوروبي، بينما عارضه 79، وامتنع 37 عن التصويت.

النظام استولى على أموال الحل

إلى ذلك، كشف رئيس الوزراء السوري الأسبق المنشق، رياض حجاب، أن السعودية دعمت النظام السوري بمئتي مليون دولار للإصلاح الاقتصادي وتلبية مطالب الشعب السوري في بداية الثورة عام 2011، إلا أن رأس النظام بشار الأسد أخذها لجيبه الخاص، ولم يذهب أي شيء لخزينة الدولة، وذلك خلال وجوده على رأس عمله بالوزارة.

وقال حجاب في مقابلته مع قناة “الجزيرة”، مساء أمس الخميس، إن العديد من الدول دعمت مسار الإصلاح بداية الثورة السورية، وقدمت الدعم المالي والكثير من الحلول لدعم الشعب، لكن الأسد رفض الحلول واختار الحل العسكري مع طهران.

وكانت تركيا تقدمت عبر وزير خارجيتها السابق داود أوغلو بعشرات الحلول الناجحة وبخيارات عديدة، كما قدمت قطر دعماً سياسياً ومالياً للحل، ولكن جميع الحلول قوبلت بالرفض من قبل النظام السوري.

الأسد يقترب من المحاسبة

ورأى حجاب أن بشار الأسد يقترب من المحاسبة ولا يمكن إعادة إنتاجه، معتبراً أن الأمور تتسارع وهذا العام يحمل انفراجاً للسوريين.

واعتبر أن سورية مقبلة على تحول كبير بسبب تفكك الدائرة الضيقة حول الأسد.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، التقى مع حجاب، أمس الخميس، في العاصمة القطرية الدوحة، وقال في تغريدة على “تويتر”، إنه ناقش معه تطورات الوضع في سورية.

وجاء ذلك على هامش اجتماع جمع وزراء خارجية كل من قطر وتركيا وروسيا، حيث أطلق الوزراء عملية تشاورية جديدة بشأن تسوية النزاع في سورية، وإيجاد حلول للمرحلة المقبلة وانفراج السوريين.

النظام يقلب الوقائع

في المقابل، ادعت رئيسة بعثة النظام السوري لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، رانيا الرفاعي، أن “سورية تواجه حملة من بعض الدول المعروفة وعلى رأسها الولايات المتحدة وحلفاؤها من دول غربية تستخدم فيها أدوات كثيرة”.

ونقلت وكالة “سانا”، الناطقة باسم النظام، عن الرفاعي قولها في بيان لها أمام الدورة السادسة والتسعين للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي أنهت أعمالها، أمس الخميس، إن النظام أوفى بالتزاماته مع المنظمة الدولية، بينما “تماطل دولة كالولايات المتحدة في تنفيذ التزاماتها متذرعة بأسباب واهية، وفي الوقت نفسه توجه اتهامات باطلة لسورية بعدم تنفيذها لالتزاماتها”.

المصدر: العربي الجديد