رميا بالرصاص.. مواطن يقتل شقيقته في ريف السويداء

محافظة السويداء: أقدم مواطن من حي العشائر في بلدة شهبا بريف السويداء على قتل شقيقته العشرينية رميا بالرصاص المباشر من بندقية حربية، عندما كانت بزيارة لوالدتها، بذريعة أنها “تزوجت دون موافقة ذويها” وخلال الزيارة أقدم على فعلته وأنهى حياتها.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في مناطق سيطرة قوات النظام.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 24 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم25 شخص، هم: 3 أطفال، و5 مواطنات، و17 رجل، توزعوا على النحو التالي:

– 7 جرائم في درعا راح ضحيتها 7 أشخاص بينهم طفلة وسيدتين

– 4 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 4 أشخاص بينهم طفل وسيدة

– جريمة في دمشق راح ضحيتها سيدة

– جريمة في دير الزور راح ضحيتها رجل

– 3 جريمة في حمص راح ضحيتها 3 رجال

– 2 جريمة في حماة راح ضحيتها رجلان

– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان

– جريمة في اللاذقية راح ضحيتها رجلان

–3 جريمة في السويداء راح ضحيتها رجل وطفل وسيدة