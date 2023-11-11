رواتبهم لا تتعدى سقف 200 ألف ليرة سورية.. المدرسين والموظفين ضمن المؤسسات الحكومية في مدينة دير الزور يعانون من الواقع المعيشي المتردي

رواتبهم لا تتعدى سقف 200 ألف ليرة سورية.. المدرسين والموظفين ضمن المؤسسات الحكومية في مدينة دير الزور يعانون من الواقع المعيشي المتردي

محافظة دير الزور: تتفاقم الأزمة الاقتصادية في مدينة دير الزور، الخاضعة لسيطرة قوات النظام والمليشيات الإيرانية، حيث يعيش الأهالي ولا سيما الموظفين ظروفا قاسية، نظراً لارتفاع جنوني في الأسعار، وصعوبة الحصول على سلع أساسية، وفرض الإتاوات من قبل الحواجز الأمنية المنتشر على مداخل والشوارع الرئيسية، مما يدفع بالعديد بالبحث عن عمل إضافي بعد انصرافهم من في الدوائر الحكومية

أبو محمد من سكان حي الجبيلة في مدينة دير الزور وهو أب لثلاثة أطفال، ويعمل موظف في مؤسسة المياه، ويشتكي من تدهور الأوضاع المعيشية في المدينة، حيث يقول في حديثه لنشطاء المرصد السوري،: “نحن نواجه صعوبات كبيرة في تأمين أدنى احتياجاتنا اليومية، حيث ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية يصل سعر ليتر المازوت 7000 ليرة سورية و ليتر البنزين 10000 ليرة سورية، وارتفاع الأسعار في تصاعد، بتوازي مع ارتفاع أسعار الأدوية وفقدانها في غالب الأحيان، ولا يمكننا تحمل تلك المصاريف، مقارنة مع الراتب الذي نتقاضه من المؤسسات الحكومية.

(ن.خ) معلمة لغة عربية تعيش في حي الجورة، تقول في حديثها لنشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان:” حياتنا أصبحت صعبة، فالأسعار ترتفع بشكل مستمر ولدينا دخل ثابت ومحدود، كما أن العديد من الأسر يعانون من سوء التغذية، بسبب ظروف معيشية غير صحية.

ولعجزنا عن تدبير أمورنا اضطر إلى الذهاب لتدريس بعض الطلاب في منازلهم، بهدف الحصول على دخل إضافي في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة.

مناشدة في معرض حديثها، نحن بحاجة إلى دعم عاجل من المنظمات الإنسانية للتخفيف من معاناتنا.

ومن جانبه يؤكد المواطن البالغ من العمر 48 عام، في حديثه لنشطاء المرصد السوري، وهو من سكان حي القصور:” نعاني من ظروف عدة في المنطقة، حيث تزداد المخاوف من انتشار الأمراض بسبب نقص الرعاية الصحية، حيث تعاني المستشفيات والمرافق الطبية في المنطقة من نقص في الإمدادات الطبية والكوادر الطبية”.

ويختم قوله بأن الأهالي في المنطقة يعانون من صعوبة في الحصول على فرص عمل وتأمين دخل مناسب.