روسيا تدعو المجتمع الدولي لإنقاذ الأطفال في مخيم الهول بسوريا

قال غينادي كوزمين نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إنه يجب على المجتمع الدولي إنقاذ حياة عشرات الآلاف من الأطفال في مخيم الهول للاجئين في سوريا.

وشدد الدبلوماسي الروسي، في مؤتمر فيديو مفتوح لمجلس الأمن الدولي حول موضوع “تأثير جائحة كوفيد على الانتهاكات ضد الأطفال في النزاعات المسلحة”، على ضرورة القيام بخطوات عملية، لإعادة هؤلاء الأطفال إلى أوطانهم.

وأشار كوزمين، إلى وجود أكثر من 31 ألف طفل في مخيم الهول في شمال شرق سوريا، وإلى أنه تم هناك تسجيل أكثر من 6 آلاف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.

وشدد الدبلوماسي، على أنه وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، فإن كافة الدول ملزمة بإعادة مواطنيها، واتخاذ الخطوات لضمان عدم تحول أطفال مواطنيها إلى عديمي الجنسية.

وأكد أن السلطات الروسية، تعمل بنشاط لإعادة مواطنيها القاصرين إلى الوطن من مناطق النزاعات المسلحة، بما في ذلك الأطفال.

المصدر: روسيا اليوم