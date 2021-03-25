روسيا تستأنف حركة الطيران إلى سورية

أعلنت غرفة العمليات المعنية بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، اليوم الخميس، استئناف حركة طيران الركاب المنتظمة إلى ألمانيا وسريلانكا وفنزويلا وسورية وطاجكستان وأوزبكستان اعتبارا من 1 إبريل/نيسان المقبل.

وأوضحت غرفة العمليات في بيان أوردته وكالات إعلام روسية أن استئناف الطيران يشمل عددا من الرحلات من موسكو وسانت بطرسبورغ إلى برلين وفرانكفورت أم ماين، ورحلتين إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، ورحلة أسبوعية من موسكو إلى كل من دمشق ودوشنبه (طاجكستان) وطشقند (أوزبكستان) وكولمبو (سريلانكا).

بالإضافة إلى ذلك، تقررت زيادة عدد الرحلات المنتظمة بين موسكو وكوبا إلى سبع رحلات أسبوعيا، كما تقرر تسيير رحلة واحدة من كالينينغراد إلى بيلاروسيا، وزيادة عدد الرحلات إلى أرمينيا وأذربيجان ومصر والإمارات بواقع رحلة إضافية واحدة أسبوعيا على أساس متبادل من مطارات إقليمية، أي المطارات الواقعة خارج موسكو وسانت بطرسبورغ.

المصدر: العربي الجديد