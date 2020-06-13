روسيا توعز بسحب جميع حواجز “الفرقة الرابعة” المنتشرة في عموم الأراضي السورية وسط رفض من قبل ماهر الأسد

روسيا توعز بسحب جميع حواجز “الفرقة الرابعة” المنتشرة في عموم الأراضي السورية وسط رفض من قبل ماهر الأسد

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن روسيا أعطت أوامرها لسحب جميع حواجز “الفرقة الرابعة” ضمن قوات النظام والتي يقودها ماهر الأسد شقيق رئيس النظام بشار الأسد، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن ماهر الأسد رفض الأوامر رفضاً قاطعاً ولم يتم سحب حواجز حتى اللحظة، إلا أن روسيا تسعى جاهدة لذلك عبر تقوية نفوذ “الفيلق الخامس” في عموم سوريا ولاسيما درعا، عبر عمليات تجنيد متصاعدة بإغراءات مادية كبيرة

جدير بالذكر، أن حواجز “الفرقة الرابعة” منتشرة على كامل التراب السوري، بينما من المفترض أن تكون متواجدة فقط في دمشق وريفها