روسيا وتركيا وإيران تدين مصادرة عائدات النفط السوري

دانت روسيا وتركيا وإيران المصادرة غير الشرعية وتحويل عائدات النفط شمال شرقي سوريا، مشيرة إلى أن الحقول النفطية يجب أن تملكها الحكومة السورية.

وجاء في بيان تمت الموافقة عليه عقب الجولة الخامسة عشرة من مباحثات أستانا بشأن سوريا، والتي جرت في سوتشي الروسية بمشاركة وفود من الأمم المتحدة، وروسيا، وتركيا، وإيران: “لقد عبرنا من جديد عن اعتراضها للمصادرة غير الشرعية وتحويل عائدات النفط التي يجب أن تملكها جمهورية سوريا العربية”.

كما اتفقت الدول الثلاث على أن تحقيق الأمن والاستقرار طويل الأجل شمال شرقي سوريا لا يمكن إلا على أساس الحفاظ على سيادة الدولة ووحدة أراضيها”.

وأعلنت روسيا وتركيا وإيران رفضها لكل “المحاولات لخلق حقائق جديدة “على الأرض” بما فيها المبادرات غير الشرعية حول الحكم الذاتي بحجة مكافحة الإرهاب، معبرة عن عزمها على مواجهة الخطط الانفصالية في منطقة ما وراء نهر الفرات تهدف إلى تقويض وحدة سوريا وتهدد الأمن الوطني للدول المجاورة. وعبرت بهذا الصدد عن قلقها من تنشيط الأعمال العسكرية ضد السكان المدنيين”.

المصدر: RT