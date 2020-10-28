ريف إدلب الجنوبي يشهد جولة جديدة من القصف المتبادل بين قوات النظام والفصائل

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الأربعاء، جولة جديدة من القصف الصاروخي تنفذها قوات النظام، مستهدفة مناطق في بلدات وقرى جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، على صعيد متصل جددت الفصائل وهيئة تحرير الشام عمليات قصفها المدفعي على مواقع لقوات النظام ضمن محاور التماس بريف إدلب الجنوبي، ولا معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري وثق يوم أمس، استشهاد رجل وسيدة وأصيب 3 آخرين بينهم طفل، مساء اليوم، نتيجة قصف مدفعي نفذته قوات النظام على بلدة ‎تديل بريف حلب الغربي.

ورصد المرصد السوري أمس أيضاً، قصفاً مدفعياً نفذته قوات النظام على مدينة أريحا والبارة وبليون وكفرعويد بريف إدلب، واستهدفت الفصائل بالقذائف الصاروخية والمدفعية مواقع قوات النظام في أكثر من 40 موقعاً كل من أرياف حلب وإدلب وحماة واللاذقية.

ووثق المرصد السوري مقتل 15 عنصر في قوات النظام على خلفية القصف يوم أمس، توزعوا على النحو التالي: 3 في سراقب شرقي إدلب و4 في محاور جبال اللاذقية و3 في ريف حماة واثنان في حلب، و3 على محور كفرنبل.

كما قتل عنصر من الفصائل بقصف نفذته قوات النظام على محاور مدينة سراقب اليوم.