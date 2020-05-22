ريف إدلب الجنوبي يشهد عمليات قصف متقطعة في إطار الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على قريتي سفوهن والفطيرة بجبل الزاوية جنوب ادلب، ما دون ذلك يسود الهدوء الحذر عموم منطقة “خفض التصعيد”، مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ78 على التوالي.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن قوات النظام تواصل خرقها لعملية وقف إطلاق النار النزعم ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، عبر قصف صاروخي يتركز في عمومه ضمن القطاع الجنوبي من الريف إدلبي، وفي سياق ذلك، رصد المرصد السوري استمرار القصف الصاروخي على كل من الحلوبي والعنكاوي وكفرعويد وسفوهن وفليفل والفطيرة.