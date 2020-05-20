ريف دير الزور الشرقي يشهد عملية اغتيال جديدة طالت عنصر سابق لدى “قسد”

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عملية اغتيال جديدة في ريف دير الزور الشرقي، حيث عمد مسلحون مجهولون إلى قتل مقاتل سابق لدى قوات سوريا الديمقراطية في بلدة البصيرة شرق دير الزور، عبر إطلاق النار عليه، يذكر أن القتيل ينحدر من قرية ماشخ بريف دير الزور الشمالي.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 505 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 170 مدنيا، من بينهم 11 طفل و8 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 331 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.