ريف دير الزور يشهد عملية اغتيال لأحد وجهاء عشيرة “البكير” اشتهر بإلقاء قصيدة مدح للرئيس الأميركي “ترامب”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عملية اغتيال جديدة ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور، حيث عمد مجهولون إلى إطلاق النار على أحد وجهاء عشيرة البكير بمسدس كاتم للصوت في قرية الكسار بمدينة البصيرة شرقي دير الزور، ما أدى لمقتله على الفور، يذكر أن القتيل كان قد أعلن “بيعته” لأبو بكر البغدادي على الملأ، ودعا أبناء عشيرته للاتحاق “بجيش الدولة الإسلامية” عبر شريط مصور نشره التنظيم حينها، وعقب سيطرة قسد على المنطقة، ألقى القتيل قصيدة مدح بالرئيس الأميركي “دولاند ترامب”.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 548 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 184 مدنيا، من بينهم 14 طفل و8 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 360 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.