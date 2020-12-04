ريف عين عيسى يشهد قصفاً متجدداً من قبل القوات التركية بالتزامن مع رفع سواتر ترابية قرب تجمعات “قسد”

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، تجدد القصف المدفعي التركي على محيط مخيم عين عيسى، تزامناً مع تواجد آليات ثقيلة ترفع سواتر ترابية بالقرب من حاجز أمني لـ”قسد” هناك.

كما قصفت القوات التركية قريتي معلق وصيدا شمالي طريق الـ”m4″ حلب-الحسكة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، خلال الـ24 ساعة الفائتة، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية على مناطق في محيط عين عيسى الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف الرقة الشمالي.

كما قصفت الفصائل الموالية لتركيا عدة مناطق ضمن ريف عين عيسى بالقذائف المدفعية أسفرت عن أضرار مادية.