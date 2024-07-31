زرعها مجهولون.. انفجار عبوة ناسفة في بلدة شرقي درعا

محافظة درعا: دوى انفجار عنيف في بلدة النعيمة شرقي مدينة درعا، ناجم عن تفجير عبوة ناسفة زرعها مجهولون تحت الجسر الأزرق على الطريق العام، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والانفلات الأمني في مناطق النظام بدرعا.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 219 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 246 شخصا، هم:

– 72 من المدنيين بينهم 6 سيدات و18 طفل

– 74 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 16 من المتهمين بترويج المخدرات

– 5 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 16 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 54 من الفصائل المحلية المسلحة

– 7 من المتعاونين مع حزب الله اللبناني

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 1 مجهول الهوية.