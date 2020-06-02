زعيم «هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني يكشف عن هويّته الحقيقية

في حدث هو الأول من نوعه، كشف زعيم تنظيم «هيئة تحرير الشام»، أبو محمد الجولاني، عن كامل شخصيته الحقيقية، وذلك خلال اجتماع مع وجهاء وشخصيات سورية في جبل الزاوية في ريف إدلب، حيث قال الجولاني إن اسمه الحقيقي هو «أحمد حسين الشرع» (40 عاماً) من قرية «فيق» في الجولان المحتل، واضطرت عائلته للنزوح إلى العاصمة السورية دمشق والاستقرار فيها، وشغل والده الخبير في الشؤون الاقتصادية حسين الشرع، مناصب متقدمة في الحكم حتى وصل إلى مجلس الوزراء، وأصدر مؤلفات في مجال النفط.

اسمه أحمد حسين الشرع ووالده كان يعمل في مجلس الوزراء السوري ولديه مؤلفات

ووفق ما نقله موقع «بلدي نيوز» المحلي، فإن حياة الجولاني التعليمية كانت في دمشق حتى وصل إلى الجامعة ليختار قسم «الإعلام – التعليم المفتوح»، كما درس في جامعة دمشق السنتين الأولى والثانية، ليختار بعدها الذهاب إلى العراق بعد نشوب الحرب فيه عام 2003 حيث ألقي القبض عليه هناك، فسجن حتى تاريخ 11/3/2011، وبعد الإفراج عنه انتقل إلى سوريا، نافياً «أن يكون قد سجن لدى نظام الأسد، أو تم تسليمه من قبل العراق للنظام السوري».

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد صنّفت الجولاني على أنه «إرهابي عالمي» في أيار/ مايو عام 2013، وبعد ذلك بأربع سنوات أعلنت عن مكافأةٍ قدرها 10 ملايين دولار لكل من يُدلي بمعلومات تؤدّي إلى القبض عليه.

المصدر:القدس العربي