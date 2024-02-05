زيادة معاشات وزيادة أسعار جديدة.. وزارة التجارة الداخلية تجرح و رأس النظام يداوي بالمراسيم

أصدر رأس النظام السوري مرسوما بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين، بنسبة 50 بالمئة، حيث يبلغ متوسط الراتب الشهري 300 ألف ليرة سورية أي مايعادل “20” دولار أمريكي.

وتشمل الزيادة، المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

كما أصدر مرسوما آخر منح زيادة قدرها 50 بالمئة من المعاش التقاعدي، لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.

وبالمقابل عدّلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مبيع ربطة الخبز التي تزن 1100 غرام من 200 إلى 400 ليرة سورية في الأفران العامة والخاصة.

كما عدّلت الوزارة سعر مبيع ليتر المازوت للأفران العامة والخاصة من 700 إلى 2000 ليرة سورية.