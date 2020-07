سخط ألماني على قرار مجلس الأمن بشأن المساعدات لسورية: ابتزاز روسي وتردٍّ أوروبي

أبرزت العديد من التقارير والتعليقات الصحافية في ألمانيا، اليوم الاثنين، حالاً من السخط على الدور الروسي والصيني في مجلس الأمن الدولي، بفعل مقاربتهما لآلية استمرار اعتماد المساعدات الإنسانية لسورية عبر الأمم المتحدة، ووجدوا فيه عرقلة واضحة لجهود برلين في المجلس، بغية تقديم المزيد من المساعدات للشعب السوري عبر معبرين حدوديين، قبل أن يُعدَّل مقترح توافقي، أول من أمس السبت، سمح بمرور المساعدات عبر معبر واحد، وبنتيجته تخلى الروس والصينيون عن حقهم في النقض “الفيتو”، وسمحوا بتمرير القرار بالامتناع عن التصويت، وذلك بعد تسع جلسات لمحاولة لتمرير القرار.

هذا الأمر وصفه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، نوربرت روتغن، بأنه “فشل للغرب على جميع الأصعدة”، وهذا “ناتج من انسحاب الولايات المتحدة والفراغ اللاحق الذي كانت روسيا سعيدة بملئه”.

The #SecurityCouncil has voted on the 🇩🇪🇧🇪 draft resolution to extend cross-border access in northwest Syria.

🇩🇪🇧🇪🇫🇷🇪🇪🇬🇧🇺🇸🇹🇳🇻🇳🇳🇪🇻🇨🇿🇦🇮🇩 voted in favor

🇷🇺🇨🇳🇩🇴 abstained pic.twitter.com/pIhwfIkk4F

— German Mission to UN (@GermanyUN) July 11, 2020