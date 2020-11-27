سرب روسي يقصف مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية مثلث “حماة – إدلب – الرقة”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، سرب من المقاتلات الروسية يستهدف مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية عند مثلث “حماة – إدلب – الرقة”، منذ منتصف ليل الخميس – الجمعة حتى اللحظة، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، تشهد مناطق متفرقة من البادية السورية، نشاطاً متواصلاً بشكل متصاعد لتنظيم “الدولة الإسلامية”، والذي يستهدف مواقع ونقاط وأرتال لقوات النظام والميلشيات الموالية لها، عبر هجمات مباغتة وتفجيرات وكمائن واستهدافات، وفي هذا السياق، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات متجددة بين الطرفين، تشهدها محاور واقعة ضمن مثلث حلب – حماة – الرقة، وبادية حمص الشرقية، تترافق مع قصف واستهدافات متبادلة، وسط مشاركة روسية مكثفة بصد هجمات التنظيم وتمشيط مناطق انتشاره عبر غارات جوية مكثفة.

ووثق المرصد السوري خلال 48 ساعة الفائتة خسائر بشرية في صفوف الطرفين، حيث قتل 19 من عناصر قوات النظام والميليشيات الموالية لها، بينما قتل 14 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” وعدد القتلى مرشح للارتفاع، لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا، 1010 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ140 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 546 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.