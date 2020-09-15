سرب من المقاتلات الروسية يستهدف بنحو 15 غارة جوية مناطق شمال غرب إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء، تناوب 6 طائرات روسية على استهداف الأحراش الغربية لمدينة معرة مصرين شمال غرب إدلب، وسط معلومات عن اشتعال حرائق في الأحراش التي تعرضت للغارات الجوية، تزامنا مع استمرار تحليق المقاتلات الروسية في أجواء المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء، تجدد القصف البري من قبل قوات النظام، على مناطق في كنصفرة وسفوهن والفطيرة فليفل وبينين بريف إدلب الجنوبي، وسط تحليق لطائرات استطلاع في أجواء المنطقة.