سرب من المقاتلات الروسية يستهدف مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” مجدداً في البادية السورية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، سرب من المقاتلات الروسية استهدف مواقع انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية، عند مثلث حماة – الرقة – حلب، وسط معارك كر وفر متواصلة بين عناصر التنظيم وقوات النظام في البادية.

ورصد المرصد السوري في 25 سبتمبر الجاري، ، جولة جديدة من القصف الجوي بدأتها المقاتلات الروسية على مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية، حيث تتناوب عدة مقاتلات روسية على استهداف مواقع التنظيم عند مثلث حماة – حلب – الرقة، وسط معارك كر وفر متواصلة بين عناصر التنظيم وقوات النظام في البادية.