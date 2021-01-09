سرقات يومية في ريف رأس العين.. ومواطنون يدعون لمظاهرات وطرد فصيل “شهداء بدر” من المنطقة

محافظة الحسكة-المرصد السوري لحقوق الإنسان: يعاني سكان مدينة رأس العين وريفها الغربي ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف الحسكة، من تزايد سطوة الفصائل الموالية لتركيا وانتهاكاتها بحقهم وسط صمت القوات التركية.

وفي سياق ذلك، يشتكي أهالي قريتي الدهماء والراوية بريف رأس العين، من ممارسات لا أخلاقية من قبل فصيل “شهداء بدر” الموالي لتركيا، حيث سرق عناصر من هذا الفصيل، ليلة أمس، عدداً من أغنام يملكها أحد المواطنين في المنطقة، إضافة إلى سرقات يومية، مما جعل الأهالي لا يأمنون حتى على أنفسهم.

ويحمل الأهالي المسؤولية الكاملة في أعمال السرقات لفصيل “شهداء بدر” الذي يسيطر على تلك المنطقة.

كما دعا الأهالي لمظاهرات كبيرة تعم كل الريف الغربي لرأس العين لطرد عناصر الفصيل من المنطقة.

ورصد المرصد السوري، في 5 يناير/كانون الثاني، اشتباكات بالرشاشات المتوسطة والخفيفة في مدينة رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف الحسكة، بين عناصر من فرقة السلطان مراد وآخرين من درع الحسكة، نتيجة تحرش عناصر السلطان مراد بفتاة من أبناء المنطقة وسط سوق المدينة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 4 يناير/كانون الأول، اعتقال فرقة “ملك شاه” لرجل وامرأتين من مدينة رأس العين بريف الحسكة، وأفادت مصادر المرصد السوري بأن الفصائل الموالية لتركيا اعتقلتهم بتهمة القيام بالتفجيرات ضمن مناطقها.

مصادر المرصد السوري أكدت بأن الفصائل الموالية لتركيا تشن حملة اعتقالات في المدينة بحجة التفجيرات التي تضربها.