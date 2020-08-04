سرقة على المكشوف.. “وتد” تستفز الأهالي في إدلب وترفع أسعار المحروقات

خرج مجموعة من الشبان في وقفة احتجاجية عند ساحة الساعة في مدينة إدلب، رفضا لقرارات شركة “وتد” التابعة لهيئة تحرير الشام في رفع أسعار المحروقات.

واتهم المتظاهرون شركة “وتد” بسرقتهم والاستيلاء على أموالهم من خلال رفع الأسعار تارة وتحول العملة السورية إلى تركية تارة أخرى.

كما رفع المتظاهرون لوحات مكتوب عليها “بعد كل استهداف من الطيران المذخر يدفع الشعب فاتورة الضربة”.

ورصد المرصد السوري استياء وغضب شعبي واسع في مدينة إدلب ومناطق نفوذ “تحرير الشام”، بعد ارتفاع أسعار المحروقات بحسب تسعيرة الليرة التركية.

ووصلت قيمة الارتفاع إلى 30 قرش تركي للبنزين و25 قرشا للمازوت الأوروبي و15 قرشا للمازوت المكرر، وحافظت اسطوانة الغاز على سعرها السابق.

دون أن توضح شركة “وتد” سبب الارتفاع الثاني من نوعه بعد بدء التعامل بالليرة التركية بدلا من الليرة السورية.

وكانت طائرة مسيّرة يعتقد أنها تابعة لـ”التحالف الدولي”، في 31 تموز الفائت، استهدفت مقر شركة “وتد” للمحروقات التابعة لـ”تحرير الشام” بثلاثة صواريخ، ما أدى لنشوب حرائق ضخمة في مكان الاستهداف، وتقع الشركة عند أطراف بلدة سرمدا شمال إدلب.

كما استهدفت طائرة مذخرة في 18 تموز الفائت، مركزا لبيع المحروقات في شركة “وتد”، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.