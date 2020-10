سرقة في طابور الخبز.. اعتداء من “شبّيح” على مسنّ يهزّ السوريين

نقلت صورة صادمة لمسن تعرض للضرب في طوابير الخبز مدى شدة أزمة الغداء التي يعيشها السوريون تحت نظام بشار الأسد.

وأظهرت الصورة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل ونشرها المعارض السوري أيمن عبد النور، مسنا سوريا والدماء تغطي رأسه ووجهه بعد ضربه من قبل عنصر تابع لقوات الأسد في طابور للخبز.

وكتب عبد النور في تغريدة على تويتر “شخص عمره 83 عام يقف على دور الخبز , يقف شاب بسيارة فارهة يضربه ويأخذ الخبز بدون دور ولا أحد يفعل شيئا”.

شخص عمره ٨٣ عام يقف على دور الخبز , يقف شاب بسيارة فارهة يضربه وياخذ الخبز بدون دور ولا احد يفعل شيئا

An 83-year-old person stands on the queue of the bread in Damascus, a young man stops in a car and he kicked him and takes the bread outside the queue and no one does anything pic.twitter.com/AlIMM4l90V

